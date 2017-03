Na czym polegają zmiany w systemie oświaty

Z tego szkolenia dowiesz się:

• jakie przepisy regulują kwestie zmian w systemie edukacji,

• co to są specuchwały podejmowane przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego,

• w jakim trybie wydaje się opinię kuratora do projektu specuchwały o sieci szkół,

• co powinno znaleźć się w uchwale o sieci szkół,

• jakie są możliwe warianty przekształcania likwidowanych gimnazjów.